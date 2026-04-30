Проросійська партія Болгарії хоче скасувати безпекову угоду з Україною

Проросійська болгарська політична партія "Відродження" внесла у парламент резолюцію щодо розірвання безпекової угоди з Україною та відкликання гарантій Болгарії для позики ЄС Україні на 90 млрд євро.

Про це повідомляє Novinite, пише "Європейська правда".

Партія "Відродження" внесла у парламент Болгарії резолюцію, в якій закликає скасувати 10-річну двосторонню безпекову угоду з Україною.

Депутат Петар Петров, який презентував пропозицію, наводив аргументи про те, що уряд погодив її без затвердження парламентом, документ є "проблемним" через тривалий час дії угоди і створює потенційні ризики для нацбезпеки Болгарії.

Підписання безпекової угоди з Україною відбулося рівно місяць тому, 30 березня. Від Болгарії підпис поставив в.о. прем'єра Андрей Гюров.

Окрім того, "Відродження" внесла окремий проєкт резолюції щодо відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро для позики ЄС на 90 млрд для України.

У партії аргументують, що з приводу повернення коштів залишається невизначеність, оскільки це залежить від того, чи Росія колись у майбутньому виплатить репарації, натомість ці гроші мали би передусім піти на потреби власних громадян в умовах непростої економічної ситуації.

Нагадаємо, на дострокових виборах у квітні "Відродження" набрала 4,2% голосів і буде найменшою фракцією у парламенті. Переможцем стала партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева з 44,59%, що дозволяє їй забезпечити собі одноосібну більшість.

