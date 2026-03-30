Україна і Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрей Гюров у підписали угоду про безпекову співпрацю між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери оголосили на спільному брифінгу у Києві.

Зеленський і Гюров заявили, що один з підписаних 30 березня двосторонніх документів – угода про безпекову співпрацю.

"Сьогодні з прем’єром Болгарії ми підписали безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали над цим тривалий час", – оголосив Зеленський.

Він деталізував, що йдеться про угоду терміном дії на 10 років.

"Головні пункти – продовження військової підтримки від Болгарії (...), що ми сьогодні обговорювали; спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. Ми проговорили, що Болгарія буде використовувати прогаму SAFE для такого спільного виробництва", – розповів президент України.

"Сьогодні з президентом ми підписали угоду про безпекову співпрацю, яка довго готувалася. Я радий, що ми змогли зробити це цього разу. Це не просто якась формальність, це спільна робота у вимірі нашої спільної атлантичної безпеки", – сказав Гюров, коментуючи підписання угоди.

Також Гюров повідомив, що уряд Болгарії затвердив національний внесок в програму НАТО PURL, за якою європейські партнери фінансують купівлю американської зброї для України.

30 березня Україна та Болгарія провели перші міжурядові консультації, під час яких йшлося про співпрацю в різних сферах; зокрема узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці.

Крім того, стало відомо, що Україна і Болгарія планують цього літа тестовий запуск пасажирського потяга через Румунію.