Пророссийская партия Болгарии хочет отменить соглашение по безопасности с Украиной

Пророссийская болгарская политическая партия "Возрождение" внесла в парламент резолюцию о расторжении соглашения по безопасности с Украиной и отзыве гарантий Болгарии для займа ЕС Украине на 90 млрд евро.

Об этом сообщает Novinite, пишет "Европейская правда".

Партия "Возрождение" внесла в парламент Болгарии резолюцию, в которой призывает отменить 10-летнее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Депутат Петар Петров, который представил предложение, приводил аргументы о том, что правительство согласовало его без утверждения парламентом, документ является "проблемным" из-за длительного времени действия соглашения и создает потенциальные риски для нацбезопасности Болгарии.

Подписание соглашения по безопасности с Украиной состоялось ровно месяц назад, 30 марта. От Болгарии подпись поставил и.о. премьера Андрей Гюров.

Кроме того, "Возрождение" внесла отдельный проект резолюции об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро для займа ЕС на 90 млрд для Украины.

В партии аргументируют, что по поводу возврата средств остается неопределенность, поскольку это зависит от того, выплатит ли Россия когда-то в будущем репарации, зато эти деньги должны были бы прежде всего пойти на нужды собственных граждан в условиях непростой экономической ситуации.

Напомним, на досрочных выборах в апреле "Возрождение" набрала 4,2% голосов и будет наименьшей фракцией в парламенте. Победителем стала партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева с 44,59%, что позволяет ей обеспечить себе единоличное большинство.

