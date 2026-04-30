Італійський регулятор звернувся до Єврокомісії щодо ШІ-функцій пошуку Google

Італійський регулятор у сфері комунікацій AGCOM звернувся до Європейської комісії з проханням провести розслідування щодо функцій пошуку Google, що базуються на штучному інтелекті.

Про це йдеться в офіційній заяві, передає "Європейська правда".

AGCOM звернувся до Єврокомісії через побоювання, що функції пошуку Google AI Overviews та AI Mode можуть завдати шкоди видавцям новин та підірвати плюралізм ЗМІ.

Це сталося після скарги від італійської федерації видавців газет FIEG.

FIEG стверджує, що генеровані штучним інтелектом резюме пошуку відволікають користувачів від переходу на оригінальні джерела новин, що загрожує економічній стійкості видавців – особливо невеликих та незалежних ЗМІ.

Також федерація висловила занепокоєння щодо точності відповідей, генерованих штучним інтелектом, попередивши, що неправдива або вигадана інформація можуть поширюватися, не даючи користувачам можливості легко перевірити джерела.

AGCOM заявила, що просить Єврокомісію оцінити, чи порушила Google зобов'язання DSA щодо зменшення системних ризиків, свободи та плюралізму ЗМІ, а також прозорості алгоритмів.

Італійський регулятор також заявив, що створить постійний круглий стіл, який об'єднає Google, інші платформи та видавців для обговорення питань авторського права, штучного інтелекту та плюралізму ЗМІ.

Варто зауважити, що нещодавно діяльність чат-ботів та додатків з ШІ опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok мільярдера Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Ці події також спричинили активні дискусії у різних країнах світу щодо заборони соцмереж для дітей.

А 26 березня Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.