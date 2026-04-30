Итальянский регулятор обратился в Еврокомиссию по поводу функций ИИ в поиске Google

Итальянский регулятор в сфере коммуникаций AGCOM обратился к Европейской комиссии с просьбой провести расследование в отношении функций поиска Google, основанных на искусственном интеллекте.

Об этом говорится в официальном заявлении, передает "Европейская правда".

AGCOM обратился к Еврокомиссии из-за опасений, что функции поиска Google AI Overviews и AI Mode могут нанести ущерб издателям новостей и подорвать плюрализм СМИ.

Это произошло после жалобы от итальянской федерации издателей газет FIEG.

FIEG утверждает, что генерируемые искусственным интеллектом резюме поиска отвлекают пользователей от перехода на оригинальные источники новостей, что угрожает экономической устойчивости издателей – особенно небольших и независимых СМИ.

Также федерация выразила обеспокоенность точностью ответов, генерируемых искусственным интеллектом, предупредив, что ложная или вымышленная информация может распространяться, не давая пользователям возможности легко проверить источники.

AGCOM заявила, что просит Еврокомиссию оценить, нарушила ли Google обязательства DSA по снижению системных рисков, свободы и плюрализма СМИ, а также прозрачности алгоритмов.

Итальянский регулятор также заявил, что создаст постоянный круглый стол, который объединит Google, другие платформы и издателей для обсуждения вопросов авторского права, искусственного интеллекта и плюрализма СМИ.

Стоит отметить, что недавно деятельность чат-ботов и приложений с ИИ оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok миллиардера Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Европейская комиссия начала отдельное расследование по поводу того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Эти события также вызвали активные дискуссии в разных странах мира о запрете социальных сетей для детей.

А 26 марта Европейский парламент большинством голосов поддержал предложения к закону об искусственном интеллекте, которые, среди прочего, предусматривают запрет приложений, генерирующих фейковые обнаженные изображения реальных людей.