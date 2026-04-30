Сенатор-демократ звинуватив шефа Пентагону у завданні шкоди армії

Представник Демократичної партії у Сенатському комітеті з питань збройних сил Джек Рід розкритикував міністра оборони США Піта Гегсета.

Про це він сказав під час другого дня слухань у Конгресі, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рід заявив, що Гегсет "завдає військовим тривалої шкоди".

"Кожен офіцер знає, що зобов’язаний надавати найкращі професійні поради, навіть якщо це не те, що хочуть чути його начальники. Адже коли керівники бояться говорити чесно, гинуть люди. Місії провалюються. Війни програються", – сказав він.

Як відомо, напередодні Гегсет вперше з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого давав відповіді на запитання законодавців у Конгресі.

Тоді головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст заявив, що Сполучені Штати вже витратили $25 млрд на військові операції проти Ірану, більшість з цієї суми пішло на боєприпаси.