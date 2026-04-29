Глава Пентагону вперше за час війни з Іраном звітуватиме перед Конгресом

Міністр оборони США Піт Гегсет у середу вперше з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого дасть відповіді на запитання законодавців у Конгресі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У комітеті з питань збройних сил Палати представників пройдуть слухання, на яких обговорять пропозицію адміністрації щодо військового бюджету на 2027 рік, яка передбачає збільшення видатків на оборону до рекордних 1,5 трильйона доларів.

Очікується, що Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн будуть наголошувати на необхідності збільшення кількості безпілотників, систем протиракетної оборони та військових кораблів.

Демократи, ймовірно, зосередяться на стрімкому зростанні витрат на війну з Іраном, значному скороченні запасів критично важливих боєприпасів США та бомбардуванні школи, в результаті якого загинули діти.

Деякі законодавці також можуть поставити під сумнів ступінь готовності військових збивати рої іранських дронів, частина з яких проникли через оборону США і вбили або поранили американських військовослужбовців.

Демократи в Палаті представників та Сенаті не змогли ухвалити низку резолюцій щодо повноважень, які б зобов’язали президента Дональда Трампа зупинити конфлікт в Ірані доти, доки Конгрес не санкціонує подальші дії.

Республіканці заявили, що поки що довіряють лідерським здібностям Трампа в умовах війни. Проте законодавці від Республіканської партії прагнуть якнайшвидшого завершення конфлікту, а деякі з них вже готуються до майбутніх виборів, які можуть стати важливим випробуванням для президента, якщо війна затягнеться.

Опитування ще наприкінці березня показало, що дві третини американців – за те, щоб якнайшвидше згортати війну проти Ірану.