Сенатор-демократ обвинил главу Пентагона в нанесении ущерба армии

Представитель Демократической партии в Сенатском комитете по вооруженным силам Джек Рид раскритиковал министра обороны США Пита Хегсета.

Об этом он заявил во время второго дня слушаний в Конгрессе, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рид заявил, что Хегсет "наносит военным длительный ущерб".

"Каждый офицер знает, что обязан давать лучшие профессиональные советы, даже если это не то, что хотят слышать его начальники. Ведь когда руководители боятся говорить честно, гибнут люди. Миссии проваливаются. Войны проигрываются", – сказал он.

Как известно, накануне Хегсет впервые с момента начала войны против Ирана 28 февраля отвечал на вопросы законодателей в Конгрессе.

Тогда главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст заявил, что Соединенные Штаты уже потратили $25 млрд на военные операции против Ирана, большая часть этой суммы ушла на боеприпасы.