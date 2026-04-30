Німеччина передала Чехії викрадені статуї святих та ангелів

Новини — Четвер, 30 квітня 2026, 18:48 — Уляна Кричковська

Баварське управління кримінальної поліції повернуло Чехії кілька статуй святих та ангелів, які злодії викрали, зокрема, з чеських церков. 

Про це пише n-tv, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у Німеччині ці твори мистецтва потрапили на інтернет-аукціони у Баварії та Берліні.

Крадіжки скульптур, деяким з яких кілька століть, датуються 1993 роком.

Фото: n-tv
Фото: n-tv

За повідомленням баварського управління кримінальної поліції, після завершення розслідування та за погодженням з Федеральним урядовим уповноваженим з питань культури та ЗМІ у Празі відбулася церемонія передачі п’яти повернутих культурних цінностей.

