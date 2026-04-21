У Румунії відкриють виставку з дакійськими скарбами вперше після їхнього викрадення

У Румунії відкриється виставка дакійських скарбів – золотого шолома та браслетів – вперше після їхнього викрадення у Нідерландах та понад року пошуків.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Шолом з Котофенешті і два браслети, які вдалося повернути після їхнього викрадення з музею у Нідерландах, вперше після цього випадку покажуть громадськості. Скарби прибудуть з Нідерландів у вівторок під супроводом спеціального конвою.

Експозиція відкриється 22 квітня у Національному музеї історії Румунії, до колекції якого належать скарби, і триватиме до 3 травня, у його робочі години.

Шолом з майже чистого золота з Котофенешті є національним символом Румунії. Шолом датується V століттям до нашої ери і походить з Дакійської імперії, на території якої знаходяться сучасні Румунія і Болгарія. Браслети датовані 50 роком до н.е.

Тим часом у Нідерландах триває розгляд справи щодо підозрюваних у крадіжці. Двоє з трьох уклали угоду зі слідством, а третій усе заперечує. Вирок у справі очікується 5 червня.

Нагадаємо, пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня 2025 року. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

Після викрадення у Румунії звільнили директора музею, який передав скарби на тимчасову експозицію.

У вересні 2025 року Румунія отримала від Нідерландів компенсацію за вкрадені артефакти у розмірі страхової суми.

2 квітня розкрили, що майже усі скарби знайдено – крім одного браслета – та публічно показали їх.