Германия передала Чехии похищенные статуи святых и ангелов

Баварское управление уголовной полиции вернуло Чехии несколько статуй святых и ангелов, которые воры похитили, в частности, из чешских церквей.

Об этом пишет n-tv.

Как отмечается, в Германии эти произведения искусства попали на интернет-аукционы в Баварии и Берлине.

Кражи скульптур, некоторым из которых несколько веков, датируются 1993 годом.

Фото: n-tv

По сообщению баварского управления уголовной полиции, после завершения расследования и по согласованию с Федеральным правительственным уполномоченным по вопросам культуры и СМИ в Праге состоялась церемония передачи пяти возвращенных культурных ценностей.

