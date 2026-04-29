США повернули Італії понад 300 викрадених стародавніх артефактів

Сполучені Штати повернули 337 стародавніх артефактів, вивезених з Італії, в рамках однієї з найбільших за останні роки операцій з повернення викрадених культурних цінностей.

Про це повідомили в середу, 29 квітня, офіційні особи, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ці артефакти, зокрема античні римські та грецькі скульптури, етруські та єгипетські експонати, були представлені в штаб-квартирі підрозділу карабінерів Італії з охорони культурної спадщини після низки розслідувань, багато з яких проводилися в Нью-Йорку.

"У світі немає країни, яка мала б таку історію та культуру, як Італія, і Сполучені Штати завжди робитимуть усе можливе, щоб допомогти повернути ці чудові артефакти до вашої особливої країни", – сказав журналістам посол США в Італії Тілман Дж. Фертітта.

Серед найважливіших предметів, які були представлені цього дня, була мармурова голова Олександра Великого, що датується I століттям н. е. і була викрадена з римського музею в 1960 році.

Також було повернуто бронзову скульптуру з давньоримського міста Геркуланум, дві єгипетські статуї з базальту, римські монети, ювелірні вироби, кераміку та архітектурні фрагменти, що датуються періодом від V століття до н. е. до III століття н. е.

Італійська влада заявила, що багато з цих предметів було вилучено під час нелегальних розкопок або викрадено з культурних установ, після чого потрапило на міжнародний ринок мистецтва.

"Захист культурної спадщини означає захист пам'яті, зміцнення ідентичності та передачу майбутнім поколінням цінності культури як універсального суспільного блага", – заявив міністр культури Італії Алессандро Джулі.

Минулого року Італія та США поновили меморандум про взаєморозуміння, який посилює обмеження США на імпорт італійських археологічних матеріалів, зміцнює митний контроль та розширює обмін інформацією.

