В Єврокомісії заявили про відсутність дефіциту палива в ЄС

В Європейській комісії повідомили, що в ЄС наразі немає дефіциту палива та газу попри продовження війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Єврокомісії.

У четвер відбулося засідання Координаційної групи з питань нафти (OCG) та Робочої групи з безпеки Енергетичного союзу (EUTF Security), на якій зібралися експерти з Європейської комісії, промисловості, країн ЄС, Міжнародного енергетичного агентства та НАТО, для обговорення ситуації з безпекою постачання газу та нафти в Європі.

Як запевнили у відомстві, безпека постачання газу до ЄС залишається значною мірою незмінною, а заповнення газових сховищ вже розпочалося. За даними Єврокомісії, ринок справляється з обмеженими поставками нафтопродуктів та авіаційного палива попри те, що комерційні запаси зменшуються через тривале закриття Ормузької протоки.

Водночас на засіданні повідомили, що ЄС повинен готуватися до можливих наслідків, якщо така енергетична ситуація триватиме після травня.

Комісія продовжуватиме оцінювати вплив ситуації на Близькому Сході на Європу, підтримуватиме скоординовані дії та зв'язок з країнами ЄС, Міжнародного енергетичного агентства та учасниками ринку.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Крім того, нещодавно Європейська комісія оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.