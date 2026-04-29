Президентка Єврокомісії: наслідки війни в Ірані можуть відчуватись протягом років

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила президентка ЄК, Євросоюз хоче, щоб перемир’я в Ірані та Лівані тривало. Вона також наголошує на нагальній потребі "відновити мир і стабільність дипломатичними засобами".

Але водночас фон дер Ляєн попереджає, що "наслідки цього конфлікту можуть позначатися місяцями чи навіть роками".

"Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися: наслідки цього конфлікту можуть позначатися ще протягом місяців або навіть років", – заявила фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона наголосила, що ЄС повинен зменшити свою надмірну залежність від імпортних викопних палив і зосередитися на постачанні чистої енергії.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий співпрацювати з країнами Перської затоки над новими проєктами з постачання енергоносіїв на світові ринки.

Крім того, нещодавно Європейська комісія оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.