В Еврокомиссии заявили об отсутствии дефицита топлива в ЕС

В Европейской комиссии сообщили, что в ЕС в настоящее время нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

В четверг состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти (OCG) и Рабочей группы по безопасности Энергетического союза (EUTF Security), на котором собрались эксперты из Европейской комиссии, промышленности, стран ЕС, Международного энергетического агентства и НАТО для обсуждения ситуации с безопасностью поставок газа и нефти в Европе.

Как заверили в ведомстве, безопасность поставок газа в ЕС остается в значительной степени неизменной, а наполнение газовых хранилищ уже началось. По данным Еврокомиссии, рынок справляется с ограниченными поставками нефтепродуктов и авиационного топлива, несмотря на то, что коммерческие запасы сокращаются из-за длительного закрытия Ормузского пролива.

В то же время на заседании сообщили, что ЕС должен готовиться к возможным последствиям, если такая энергетическая ситуация продлится после мая.

Комиссия будет продолжать оценивать влияние ситуации на Ближнем Востоке на Европу, поддерживать скоординированные действия и связь со странами ЕС, Международным энергетическим агентством и участниками рынка.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Европе, возможно, придется годами бороться с последствиями войны США и Израиля против Ирана.

Кроме того, недавно Европейская комиссия обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.