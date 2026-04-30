В Естонії можуть знизити акцизи на пальне через кризу на Близькому Сході

В Естонії можуть знизити податок на пальне, якщо війна на Близькому Сході затягнеться, а ціни на нафту залишаться високими.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал сподівається, що найближчим часом буде знайдено рішення щодо конфлікту в Ірані, але на цей час ніхто не може передбачити, яким буде ціновий тиск у другій половині року. Тому він зазначив, що не можна виключати зниження акцизних податків на пальне в майбутньому.

"Через тиждень ми обговоримо ситуацію в Економічному кабінеті, і я думаю, що інші країни роблять те саме. Я не виключаю, що ще через два тижні ми оцінимо ситуацію і ухвалимо подальші рішення. Ми точно будемо пильно стежити за розвитком подій", – додав він.

Міністр економіки та промисловості Ерккі Кельдо погодився із прем’єр-міністром.

"Ми не знаємо, що станеться з Ормузькою протокою, але зрозуміло, що ми в уряді регулярно аналізуємо дії наших сусідів та стан конкурентоспроможності нашої економіки. Наразі ми не можемо нічого виключати чи обіцяти", – сказав він.

Водночас не всі міністри готові до можливого зниження акцизного податку. Зокрема міністр фінансів Естонії Юрген Лігі вважає, кроки уряду досі були достатніми.

Нещодавно прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що країна може продовжити дію знижених ставок акцизного збору на пальне після 1 травня в рамках заходів, спрямованих на допомогу сім’ям та підприємствам у боротьбі зі стрімким зростанням цін на енергоносії.

Писали, що у Польщі вирішили продовжити термін дії знижених ставок ПДВ та акцизу на бензин і дизельне пальне з 30 квітня до 15 травня.