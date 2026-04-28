Польща продовжила дію знижених цін на пальне до середини травня

У Польщі вирішили продовжити термін дії знижених ставок ПДВ та акцизу на бензин і дизельне пальне з 30 квітня до 15 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Міністерство фінансів Польщі нагадало, що продовження терміну дії знижених ставок ПДВ та акцизу здійснюється в рамках урядової програми, що знижує ціни на пальне. Уряд передбачає, що ці рішення мають тимчасовий характер.

"У відповідь на триваючу нестабільну ситуацію на ринках палива, спричинену конфліктом на Близькому Сході, в рамках паливного пакета в березні цього року було запроваджено зниження ставок ПДВ та акцизу на певні моторні палива, які діятимуть до кінця квітня 2026 року. Згідно з рішенням міністра фінансів та економіки, ставка ПДВ на бензин, дизельне пальне та біокомпоненти, що є самостійними видами палива, яка була знижена з 23% до 8%, діятиме тимчасово до 15 травня цього року", – повідомило Міністерство фінансів.

Відомство зазначило, що акциз на пальне було знижено до найнижчого рівня, дозволеного Європейським Союзом.

До складу пакета урядової програми також входять максимальні ціни на пальне. Відповідно до положень, Міністерство енергетики щодня у робочі дні публікує повідомлення щодо максимальних цін на пальне.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне на тлі різкого стрибка цін у зв’язку з війною в Ірані.

У квітні Європейська комісія надіслала лист Польщі, де повідомила, що зниження ставки ПДВ на пальне суперечить законодавству ЄС. Мовляв, директива ЄС про ПДВ не передбачає можливості застосування зниженої ставки на постачання моторного пального.

Посадовці Європейського Союзу закликали уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.