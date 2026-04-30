В Эстонии могут снизить акцизы на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке

В Эстонии могут снизить налог на топливо, если война на Ближнем Востоке затянется, а цены на нефть останутся высокими.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал надеется, что в ближайшее время будет найдено решение по конфликту в Иране, но на данный момент никто не может предсказать, каким будет ценовое давление во второй половине года. Поэтому он отметил, что нельзя исключать снижение акцизов на топливо в будущем.

"Через неделю мы обсудим ситуацию в Экономическом кабинете, и я думаю, что другие страны делают то же самое. Я не исключаю, что еще через две недели мы оценим ситуацию и примем дальнейшие решения. Мы точно будем пристально следить за развитием событий", – добавил он.

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо согласился с премьер-министром.

"Мы не знаем, что произойдет с Ормузским проливом, но понятно, что мы в правительстве регулярно анализируем действия наших соседей и состояние конкурентоспособности нашей экономики. Сейчас мы не можем ничего исключать или обещать", – сказал он.

В то же время не все министры готовы к возможному снижению акцизного налога. В частности, министр финансов Эстонии Юрген Лиги считает, что меры правительства до сих пор были достаточными.

Недавно премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что страна может продлить действие пониженных ставок акцизного сбора на топливо после 1 мая в рамках мер, направленных на помощь семьям и предприятиям в борьбе с стремительным ростом цен на энергоносители.

Сообщалось, что в Польше решили продлить срок действия пониженных ставок НДС и акциза на бензин и дизельное топливо с 30 апреля до 15 мая.