У Франції зафіксували нові випадки пташиного грипу

Франція повідомила про спалахи високопатогенного пташиного грипу на двох фермах у південно-західній частині країни.

Про це повідомила у четвер, 30 квітня, Всесвітня організація охорони здоров’я тварин, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Поширення пташиного грипу викликало занепокоєння урядів та птахівничої галузі після того, як він спустошив стада по всьому світу в останні роки, порушивши постачання, спричинивши зростання цін на продукти харчування та підвищивши ризик передачі вірусу людині.

У четвер, 30 квітня, Франція заявила, що цей вірус був виявлений у курей та вакцинованих качок, що спричинило загибель 270 птахів із загальної кількості 5062.

Решту птахів згодом було вилучено з поголів'я як запобіжний захід.

Наприкінці грудня пташиний грип втретє вразив нідерландське місто Ейсселстейн: уражені ферми розташовані близько одна до одної.

Від епідемії потерпали птахівники по всій Європі – випадки фіксували також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.

