Во Франции зарегистрированы новые случаи птичьего гриппа

Франция сообщила о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа на двух фермах в юго-западной части страны.

Об этом сообщила в четверг, 30 апреля, Всемирная организация охраны здоровья животных, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Распространение птичьего гриппа вызвало беспокойство правительств и птицеводческой отрасли после того, как он опустошил стада по всему миру в последние годы, нарушив поставки, вызвав рост цен на продукты питания и повысив риск передачи вируса человеку.

В четверг, 30 апреля, Франция заявила, что этот вирус был обнаружен у кур и вакцинированных уток, что привело к гибели 270 птиц из общего количества 5062.

Остальные птицы впоследствии были изъяты из поголовья в качестве меры предосторожности.

В конце декабря птичий грипп в третий раз поразил нидерландский город Эйсселстейн: зараженные фермы расположены близко друг к другу.

От эпидемии пострадали птицеводы по всей Европе – случаи фиксировали также в Германии, Чехии и других странах. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать весь поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.

