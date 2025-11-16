У Чехії знищили понад 50 тисяч птахів через пташиний грип

У Чехії внаслідок пташиного грипу довелося знищити понад 50 тисяч тварин.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

У суботу, 15 листопада, надзвичайники завершили утилізацію великого стада курей і півнів, уражених пташиним грипом, на підприємстві Mach Drůbež у місті Ланшкроун.

Роботи розпочалися в четвер, 13 листопада, і було необхідно утилізувати приблизно 53 тисяч птахів, а також інкубаційних яєць.

"З четверга нам довелося вивезти приблизно 180 тонн птиці, що було фізично дуже важкою роботою", – сказав Лукаш Жейдлік з регіональної пожежної служби.

У знищенні птиці брали участь 90 осіб, у тому числі 20 ув'язнених. У ліквідації надзвичайної ситуації також брали участь чеська поліція, ветеринарна адміністрація та співробітники компанії.

Зазначимо, 11 листопада писали, що чеській фермі доведелося знищити понад 20 тисяч качок через виявлений спалах пташиного грипу.

Спалахи фіксують і в низці інших країн Європи, у багатьох фермерам заборонили випускати птицю надвір, щоб ізолювати від контактів з дикими птахами.

У Німеччині через спалахи пташиного грипу забили понад пів мільйона тварин.