На півдні Франції сталися сутички між десятками фермерів та правоохоронцями через спроби останніх отримати доступ до ферми, де підтвердили небезпечне захворювання.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Вдень 11 грудня десятки фермерів заблокували дороги на під’їзді до ферми у селищі під кордоном з Іспанією, де ветеринарна служба раніше підтвердила у корів заразне захворювання – хворобу горбистої шкіри, після чого вирішили, що усе поголів’я з близько 200 тварин потрібно знищити.

Matthieu Rondel / AFP

Це перший випадок у цих краях – після найпершого червневого спалаху у Савої, в протилежному кінці країни. Хвороба не заразна для людей, але може бути смертельною для худоби.



Увечері в мережах з’явилися кадри палаючих барикад та сутичок з поліцією, під час правоохоронці застосовували у тому числі сльозогінний газ та штурмували барикаду бронемашиною.

При цьому префект Ар’єжа запевняє, що безпосередні власники стада дали згоду на санітарний забій, та засудив дії протестувальників, які далі блокують доступ на ферму.

Ariège : Face-à-face tendu aux Bordes-sur-Arize. Des agriculteurs ont érigé des barricades enflammées pour bloquer l'intervention des forces de l'ordre.



Depuis 48h, ils s'opposent à l'abattage d'un troupeau suite à un cas de dermatose nodulaire. pic.twitter.com/TET5OGXOTY – CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) December 11, 2025

Ariège : affrontements nocturnes en cours entre agriculteurs et forces de l'ordre. Des grenades lacrymogènes sont tirées à travers champs aux Bordes-sur-Arize.



Les agriculteurs tentent d'empêcher l'abattage d'un troupeau touché par la Dermatose Nodulaire. pic.twitter.com/KyPLIxSH9f – CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) December 11, 2025

У префектурі Ар’єжа заявили, що рішення про знищення усього поголів’я є найкращим виходом у цій ситуації. Місцеві спілки фермерів зі свого боку наполягали застосувати експериментальний протокол та спершу обмежитись забоєм корів, які вже захворіли, а решту вакцинувати та стежити за ситуацією.

Стандартна інструкція передбачає, що для запобігання поширенню хвороби потрібно забити усіх тварин зі стада, де виявили заражених особин, та встановити 50-кілометрову "санітарну зону", у якій проводиться вакцинація всієї худоби і тимчасово забороняється її переміщення.

У Польщі нещодавно знайшли мертвого кабана з африканською чумою свиней, в уряді не виключили, що йдеться про диверсію. Перший за 30 років спалах цієї хвороби в Іспанії спричинив великі проблеми для місцевих фермерів.

Як відомо, птахівники по всій Європі потерпають від епідемії пташиного грипу. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.