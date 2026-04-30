Франция выделяет 200 млн евро на кибербезопасность после масштабной хакерской атаки

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что на следующей неделе правительство выделит 200 миллионов евро на модернизацию и усиление защиты различных цифровых услуг государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Соответствующее решение было принято в ответ на масштабную кибератаку и кражу данных из системы Национального агентства по вопросам безопасности документов (ANTS), которая произошла 15 апреля.

В результате атаки были похищены файлы, содержащие личную информацию, включая имена пользователей, адреса, даты рождения, адреса электронной почты и номера телефонов.

Масштаб этой утечки данных и тот факт, что ее целью было правительственное учреждение, ответственное за личные документы, вызвали бурную реакцию.

"Ситуация достаточно серьезная, даже если она не касается секретных правительственных данных. С начала года мы наблюдаем около трех утечек данных в день", – сообщил французский премьер.

В четверг также стало известно, что подозреваемым по делу о масштабной кибератаке и краже данных из электронных систем важного государственного агентства Франции является 15-летний подросток.

