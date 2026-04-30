У Франції після масштабної кібератаки з крадіжкою даних затримали 15-річного хлопця 

У Франції підозрюваним у справі про масштабну кібератаку й крадіжку даних з електронних систем важливого державного агентства є 15-річний підліток.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосили у прокуратурі Парижа.

30 квітня прокурор Парижа оголосив про затримання 15-річного хлопця за підозрою у причетності до кібератаки 15 квітня, ціллю якої стало національне агентство ANTS, що відповідає за видачу різноманітних документів у цифровому вигляді.

Внаслідок кібератаки було викрадено інформацію і персональні дані з близько 12 млн облікових записів. Великий масив цих даних виявили виставленим на продаж у "даркнеті" від хакера під псевдонімом 'breach3d'. У підсумку слідчі вийшли на підлітка, який ймовірно діяв під цим прізвиськом.

"25 квітня взяли під варту 15-річного неповнолітного, якого підозрюють у сприянні витоку даних", – заявив прокурор.

За статтями звинувачень передбачаються санкції до 7 років позбавлення волі та до 300 тисяч євро штрафу.

У Молдові нещодавно повідомляли про масштабну кібератаку на базу медичних даних, у Польщі розслідують кібератаку на Варшавський університет.