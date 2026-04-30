Мужчина, устроивший стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома, останется под стражей

Подозреваемый в стрельбе, произошедшей во время ужина корреспондентов Белого дома на прошлой неделе, согласился оставаться под стражей до начала судебного разбирательства.

Об этом пишет CBS News, передает "Европейская правда".

Во время слушания перед федеральным судьей адвокат подозреваемого стрелка Коула Аллена сообщил судье, что не будет обжаловать решение правительства о содержании его под арестом.

31-летнему Аллену предъявлены обвинения в покушении на убийство президента Трампа и двух преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, которые произошли во время стрельбы возле места проведения ежегодного гала-вечера для прессы в субботу.

Он впервые появился в федеральном суде в понедельник, 27 апреля.

Аллен еще не признал свою вину по предъявленным обвинениям. Предварительное слушание назначено на 11 мая.

СМИ писали, что Аллен написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

Как известно, сам американский президент Дональд Трамп считает, что такой стрельбы никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".