Трамп пов’язав стрілянину з відсутністю нової бальної зали в Білому домі

Американський президент Дональд Трамп вважає, що такої стрілянини, як та, що сталася під час вечері кореспондентів Білого дому, ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, стрілянина, яка сталася увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі – це причина, чому "за останні 150 років" Збройні Сили США, Секретна служба США та "кожен президент" наполягли на тому, щоб на території Білого дому "була збудована велика, безпечна і захищена бальна зала".

"Цього інциденту ніколи б не сталося, якби вже існував військово надсекретний бальний зал, який зараз будується в Білому домі. Його не можуть збудувати достатньо швидко. Хоча він і красивий, він має всі найвищі рівні безпеки, а також там немає приміщень зверху, звідки неперевірені люди могли б проникнути всередину. Він розташований у межах огорожі найбільш захищеної будівлі у світі – Білого дому", – заявив американський президент.

Він назвав судовий позов щодо бального залу "безглуздим".

"Ніщо не повинно перешкоджати її будівництву, яке відбувається в межах бюджету та значно випереджає графік", – додав Трамп.

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.