ЗМІ дізнались масштаби пошкоджень у посольстві США в Ер-Ріяді після влучань "Шахедів"

Посольство США в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії зазнало масштабніших руйнувань внаслідок влучання "Шахедів", аніж досі було відомо.

Про це з посиланням на джерела серед посадовців повідомляє The WSJ, пише "Європейська правда".

За словами джерел, які є чинними або колишніми посадовцями США, влучання іранських ударних БпЛА на території посольства США в Ер-Ріяді 3 березня завдало більшої шкоди, ніж досі публічно розкривали.

Два ударних безпілотники (вочевидь типу "Шахед", оскільки Іран саме їх масово застосовує для ударів у регіоні) тоді поцілили у посольство серед ночі з інтервалом приблизно у хвилину – другий залетів у діру в будівлі, пробиту першим ударом, і також вибухнув всередині.

Удар прийшовся на "безпечну" частину посольства, де у денний час зазвичай працюють кількасот людей, та серйозно пошкодив три поверхи будівлі. Постраждав у тому числі робочий пункт ЦРУ.

Саудівське Міноборони тоді повідомляло, що удар призвів до "обмеженої пожежі і незначних ушкоджень". Співрозмовники ж видання кажуть, що пожежа після влучань палала пів дня. За словами одного з них, найбільш постраждала частина посольства "не підлягає відновленню".

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про закриття своїх посольств у Саудівській Аравії та Кувейті після того, як обидва потрапили під удари іранських БпЛА.

За останню добу стало відомо про перші випадки збиття Іраном американських літаків – одного F-15 з двома членами екіпажу та A-10 Thunderbolt II з одним пілотом. Залишається невідомою доля одного з членів екіпажу F-15, інші врятувались та перебувають у безпеці.

За увесь час кампанії США, за офіційними даними, втратили 13 військових загиблими (з яких 7 безпосередньо внаслідок бойових дій), понад 360 отримали поранення.