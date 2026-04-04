СМИ узнали масштабы повреждений в посольстве США в Эр-Рияде после попаданий "Шахедов"

Посольство США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии претерпело более масштабные разрушения в результате попадания иранских "Шахедов", чем до сих пор было известно.

Об этом со ссылкой на источники среди чиновников сообщает The WSJ, пишет "Европейская правда".

По словам источников, которые являются действующими или бывшими чиновниками США, попадание иранских ударных БпЛА на территории посольства США в Эр-Рияде 3 марта нанесло больший ущерб, чем до сих пор публично раскрывали.

Два ударных беспилотника (очевидно типа "Шахед", поскольку Иран именно их массово применяет для ударов в регионе) тогда попали в посольство среди ночи с интервалом примерно в минуту – второй залетел в дыру в здании, пробитую первым ударом, и также взорвался внутри.

Удар пришелся на "безопасную" часть посольства, где в дневное время обычно работают несколько сотен человек, и серьезно повредил три этажа здания. Пострадал в том числе рабочий пункт ЦРУ.

Саудовское Минобороны тогда сообщало, что удар привел к "ограниченному пожару и незначительным повреждениям". Собеседники же издания говорят, что пожар после попаданий пылал половину дня. По словам одного из них, наиболее пострадавшая часть посольства "не подлежит восстановлению".

Напомним, Соединенные Штаты объявили о закрытии своих посольств в Саудовской Аравии и Кувейте после того, как оба попали под удары иранских БпЛА.

За последние сутки стало известно о первых случаях сбития Ираном американских самолетов – одного F-15 с двумя членами экипажа и A-10 Thunderbolt II с одним пилотом. Остается неизвестной судьба одного из членов экипажа F-15, другие спаслись и находятся в безопасности.

За все время кампании США, по официальным данным, потеряли 13 военных погибшими (из которых 7 непосредственно в результате боевых действий), более 360 получили ранения.