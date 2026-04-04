Іран 3 квітня підбив ще один військовий літак Сполучених Штатів, A-10 Thunderbolt II, пілот врятувався та у безпеці.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN.

Неназваний посадовець США розповів, що Іран у п’ятницю підбив американський A-10 Thunderbolt II. Пілоту вдалося вивести літак за межі території Ірану, після чого він катапультувався і далі його успішно евакуювали.

У Тегерані заявили, що літак підбили іранські сили ППО в районі Ормузької протоки, та що він впав у Перську затоку.

Перед цим над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника невідома.

Іран також розшукує другого члена екіпажу та пропонує винагороду.

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

За даними джерел, спроби посередників наблизити США та Іран до перемир’я зайшли в глухий кут.