Біля Марселя досліджують античне поселення віком 2000 років

Поблизу французького Марселя продовжуються масштабні археологічні дослідження на місці античного поселення віком близько 2000 років.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Новий етап розкопок на території муніципалітету Жемено, що за 20 км на схід від Марселя, триває з січня на площі 4000 квадратних метрів.

Фото: Національний інститут археологічних досліджень (l’Inrap)

У культурному слої, що відноситься приблизно до II-ІII століть нашої ери, часів занепаду Римської імперії, знаходять рештки будівель і численні предмети побуту тодішніх мешканців.

Зокрема, біля в’їзду у місто розкопали комплекс будівель із відомою тогочасною системою опалення гіпокауст, а також рештки лазень-терм з декором, вочевидь призначених для подорожуючих.

Знайшли також сліди давніх виноградників, кузні, кухні а також рештки кераміки середньовічної доби поверх античного слою, що вказує на проживання людей на цьому місці у пізніший час.

