У Данії знайшли військовий корабель, затоплений британцями 225 років тому

Морські археологи виявили на дні Копенгагенської гавані данський військовий корабель, затоплений 225 років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Данський Музей кораблів вікінгів, який очолює кількамісячні підводні роботи, оголосив про свою знахідку у четвер, рівно через 225 років після битви біля Копенгагена 1801 року.

"Це важлива частина данської національної самосвідомості", – сказав Мортен Йогансен, керівник відділу морської археології музею.

За його словами, про цю битву було написано багато "дуже захопленими спостерігачами, але ми насправді не знаємо, як це було – перебувати на борту корабля, який розстрілювали англійські військові кораблі". "Частину цієї історії ми, ймовірно, зможемо дізнатися, оглянувши уламки корабля", – сказав Йогансен.

Морські археологи виявили дві гармати, уніформу, знаки розпізнавання, взуття, пляшки і навіть частину нижньої щелепи моряка – можливо, одного з 19 зниклих безвісти членів екіпажу, які, ймовірно, загинули того дня.

У битві біля Копенгагена адмірал Гораціо Нельсон і британський флот атакували та розгромили данський флот, який утворив захисну блокаду біля входу в гавань.

Тисячі людей загинули та були поранені під час жорстокого морського зіткнення, що тривало кілька годин і вважається однією з великих битв Нельсона. Метою було змусити Данію вийти з альянсу північноєвропейських держав, до якого входили Росія, Прусія та Швеція.

Місце розкопок незабаром буде охоплено будівельними роботами в рамках мегапроєкту "Лінеттгольм" – будівництва нового житлового району посеред Копенгагенської гавані, яке, як очікується, буде завершено до 2070 року.

Нещодавно археологи припустили, що виявили останки легендарного мушкетера д’Артаньяна під підлогою церкви у місті Маастрихт, що у Нідерландах.

Влітку 2025 року повідомляли, що у польському Гданську під час розкопок у центрі виявили поховання середньовічного лицаря, ймовірно, Тевтонського ордену.

На початку 2025 року у французькому Бордо знайшли дев'ять саркофагів віком понад 1000 років.