Возле Марселя исследуют античное поселение, которому около 2000 лет

Вблизи французского Марселя продолжаются масштабные археологические исследования на месте античного поселения, которому около около 2000 лет.

Новый этап раскопок на территории муниципалитета Жемено, что в 20 км к востоку от Марселя, продолжается с января на площади 4000 квадратных метров.

В культурном слое, относящемся примерно ко II-IІI веку нашей эры, временам упадка Римской империи, находят остатки зданий и многочисленные предметы быта тогдашних жителей.

В частности, у въезда в город раскопали комплекс зданий с известной тогдашней системой отопления гипокауст, а также остатки бань-терм с декором, очевидно предназначенных для путешественников.

Нашли также следы виноградников, кузницы, кухни, а также остатки средневековой керамики поверх античного слоя, что указывает на проживание людей на этом месте в более позднее время.

