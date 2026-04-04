Зеленский прибыл в Стамбул: встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Президент прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", – отметил Никифоров.

За день до этого президент Турции имел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, центральной темой в нем, насколько известно, была война на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе Зеленский пригласил переговорную делегацию США в Киев.

Также он отметил необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, однако заверил, что пока сигналов об этом не было.