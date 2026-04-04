Березень у Швеції став рекордно теплим

Березень 2026 року став для Швеції найтеплішим за усю історію спостережень.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це оголосив Шведський інститут метеорології та гідрології SMHI.

Березень 2026 року став найтеплішим на території Швеції за увесь час ведення спостережень. Подекуди температури виявилися вищими на 7 градусів за середні показники 1961-1990 років.

Особливо тепло було у центральному регіоні країни Норрланд, що на заході межує з Норвегією, а на сході омивається Ботнічною затокою.

"Йдеться про значну територію і досить високі температури, тож звісно це тривожно", – зазначив співробітник інституту Ерік К’єльстрьом.

Кілька станцій навіть на півночі Швеції зафіксували температурні рекорди.

На крайній півночі країни, що розташована за полярним колом, вперше за час спостережень у березні зафіксували плюсові температури.

Одним з факторів аномального тепла могло стати "нагрівання" Атлантичного океану внаслідок змін клімату.

На Гренландії цьогоріч вперше в історії січень у Нууку став "плюсовим".

Водночас для більшої частини Європи січень 2026 року став найхолоднішим за останні 15 років.