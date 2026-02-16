Гренландія б’є температурні рекорди: вперше в історії січень у Нууку став "плюсовим"

Західне узбережжя Гренландії пережило найтепліший січень за всю історію спостережень – температура в столиці острова, місті Нуук, сягнула аномальних показників, які більше нагадують весну, ніж арктичну зиму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Данський метеорологічний інститут.

Середня температура січня в Нууку склала +0,1 градуса за Цельсієм. Це перший випадок в історії спостережень, коли середньомісячний показник січня піднявся вище нуля.

У найспекотніший день січня в Нууку температура піднялася до 11,3 градуса. Рекорд у 0,1 градуса на 7,8 градуса перевищує кліматичну норму (1991-2020) і на 1,4 градуса перевищує 109-річний рекорд для Нуука, встановлений у 1917 році.

Екстремальне потепління охопило не лише столицю, а й усе західне узбережжя острова. У місті Ілуліссат середня температура склала -1,6 градуса, що на 11 градусів вище за норму та на 1,3 градуса більше за попередній рекорд 1929 року. Місцеві мешканці повідомляють, що погода дозволяла ходити вулицями у розстебнутих куртках.

Кліматологи пояснюють, що ситуація, коли в Гренландії аномально тепло, а в Данії чи інших частинах Європи холодно – це відомий метеорологічний феномен "обміну" повітряними масами. Однак науковці наголошують: частота таких рекордів є прямим наслідком глобальних змін.

Мартін Олесен, дослідник Національного центру кліматичних досліджень, зауважує, що Арктика нагрівається у 3-4 рази швидше, ніж решта планети в середньому.

Фахівці Данського метеорологічного інституту продовжують стежити за показниками лютого, оскільки поточна зима в Гренландії має всі шанси оновити ще кілька історичних максимумів.

Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".