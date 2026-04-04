Март в Швеции стал рекордно теплым

Март 2026 года стал для Швеции самым теплым за всю историю наблюдений.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом объявил Шведский институт метеорологии и гидрологии SMHI.

Март 2026 года стал самым теплым на территории Швеции за все время ведения наблюдений. Местами температуры оказались выше на 7 градусов средних показателей 1961-1990 годов.

Особенно тепло было в центральном регионе страны Норрланд, который на западе граничит с Норвегией, а на востоке омывается Ботническим заливом.

"Речь идет о значительной территории и достаточно высоких температурах, поэтому конечно это тревожно", – отметил сотрудник института Эрик Кьельстрём.

Несколько станций даже на севере Швеции зафиксировали температурные рекорды.

На крайнем севере страны, расположенном за полярным кругом, впервые за время наблюдений в марте зафиксировали плюсовые температуры.

Одним из факторов аномального тепла мог стать "нагрев" Атлантического океана в результате изменений климата.

На Гренландии в этом году впервые в истории январь в Нууке стал "плюсовым".

В то же время для большей части Европы январь 2026 года стал самым холодным за последние 15 лет.