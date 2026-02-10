Січень-2026 у Європі був найхолоднішим за 15 років

Січень 2026 року став для Європи найхолоднішим за останні 15 років – проте глобально увійшов до п’ятірки найтепліших в історії спостережень.

Про це йдеться у звіті програми спостереження та моніторингу Землі Copernicus, пише "Європейська правда".

Середня температура у Європі в січні 2026 року становила −2.34°C, що на 1.63°C нижче середньомісячних показників для січня у 1991-2020 роках. Він став найхолоднішим січнем з 2010 року.

Особливо холодно було у Північній та Східній Європі. У Лапландії трималися температури нижче −30°C, на півдні Фінляндії мінімальна нічна температура сягнула −31.5°C.

Для Норвегії січень став 15-м найхолоднішим в історії спостереження, що ведеться з 1901 року; середні температури були на понад 10°C нижчими за норму.

Для Естонії січень став одним з найхолодніших за 25 років, у Литві зафіксували найнижчі температури за останні майже 30 років.

У той же час у південній частині континенту, зокрема в Італії та на Балканах, була протилежна тенденція.

Глобально січень 2026 року виявився 5-м найтеплішим в історії спостережень, з середніми температурними показниками на суходолі 12.95°C – на 0.51°C більше за середні показники для січня у 1991-2020 роках.

Незвично високі температури фіксувалися у тому числі в Арктиці на півночі Північної Америки та в районі далекого сходу РФ.

У Фінляндії в найхолодніші дні злетіли вгору ціни на електроенергію, а у Польщі через підвищений попит на тлі холодів виник дефіцит пелет для опалення.