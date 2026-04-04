У Британії висунули звинувачення підозрюваним у підпалі "швидких"

У Британії висунули обвинуваченням трьом людям після того, як минулого тижня на півночі Лондона підпалили чотири карети швидкої допомоги, що належали єврейській благодійній організації.

Двоє британців 20-річний Хамза Ікбал і 19-річний Рехан Хан, а також 17-річний юнак із подвійним британсько-пакистанським громадянством були звинувачені у підпалі з наміром завдати шкоди майну та в необережності щодо можливого ризику для життя.

За даними столичної поліції, їх затримали в середу, 1 квітня, у трьох різних будинках Лондона в рамках розслідування цього нападу.

Ікбал і Хан, обидва з Лейтонa, а також 17-річний підліток із Волтемстоу (його ім’я не розголошується з юридичних причин), мають постати перед Вестмінстерським магістратським судом у суботу, 4 квітня.

У поліції наголосили, що наразі цей інцидент не класифікують як "терористичний".

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Минулого тижня детективи затримали двох громадян Британії у віці близько 40 років і пізніше відпустили обох під заставу поліції.