В Великобритании предъявили обвинения подозреваемым в поджоге машин скорой помощи

В Великобритании предъявили обвинения трем людям после того, как на прошлой неделе на севере Лондона подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежавшие еврейской благотворительной организации.

Двое британцев – 20-летний Хамза Икбал и 19-летний Рехан Хан, а также 17-летний юноша с двойным британско-пакистанским гражданством – были обвинены в поджоге с намерением нанести ущерб имуществу и в неосторожности в отношении возможного риска для жизни.

По данным столичной полиции, их задержали в среду, 1 апреля, в трех разных домах Лондона в рамках расследования этого нападения.

Икбал и Хан, оба из Лейтона, а также 17-летний подросток из Уолтемстоу (его имя не разглашается по юридическим причинам), должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом в субботу, 4 апреля.

В полиции подчеркнули, что на данный момент этот инцидент не классифицируется как "террористический".

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем автомобилей выбиты стекла в соседнем здании.

На прошлой неделе детективы задержали двух граждан Великобритании в возрасте около 40 лет и позже отпустили обоих под залог.