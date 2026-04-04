У Нідерландах розслідують вибух біля офісу проізраїльської організації

У Нідерландах розпочали розслідування вибуху, який стався пізно ввечері 3 квітня біля офісу проізраїльської християнської асоціації.

Про це пише Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, вибух стався у Нейкерку. Інцидент спричинив мінімальні збитки, постраждалих немає.

За словами поліції, в будівлі асоціації під назвою "Християни за Ізраїль" нікого не було, коли стався вибух.

"Розслідування показало, що особа, одягнена в чорне, встановила вибуховий пристрій", – заявили правоохоронці.

Як зазначається, організація "Християни за Ізраїль" присвячує свою діяльність "біблійному підходу до Божих намірів щодо Ізраїлю та сприянню підтримці Ізраїлю через молитву та дії".

"Збитки обмежені, але вплив значний. Той факт, що це сталося напередодні Великодня, найважливішого свята для християн, робить це ще більш прикрим", – заявили в організації.

Нещодавно поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух, який стався біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.