У Нідерландах перевіряють зв’язок між вибухами в Амстердамі

Поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух, який стався біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Речник нідерландської поліції заявив, що правоохоронці розслідують вибух, який спричинив невелику пожежу, яку охоронці швидко загасили і яка завдала незначної шкоди.

Також, за його словами, поліція перевіряє, чи дійсно два інциденти – вибухи біля офісної будівлі та єврейської школи – пов'язані між собою.

Варто зауважити, що побоювання щодо можливих нападів на єврейські громади по всьому світу посилилися після атак США та Ізраїлю на Іран і подальшої реакції Тегерана.

Ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж, внаслідок чого була пошкоджена будівля.

А 13 березня поліція Нідерландів заарештувала чотирьох підозрюваних у підпалі та вибуху синагоги в Роттердамі. Вогонь не встиг завдати серйозної шкоди, проте сліди пожежі добре помітні на вхідних дверях.