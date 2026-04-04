Трамп каже, що в Ірану залишилося 48 годин, аби укласти угоду

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Ірану залишилося два дні для того, аби укласти угоду з США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп нагадав, що раніше дав Ірану 10 днів, щоб "укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку".

"Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них завалитися справжнє пекло", – заявив американський президент.

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

А ЗМІ писали, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном щодо організації переговорів про припинення вогню між США та Іраном зайшли в глухий кут.