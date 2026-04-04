Трамп заявляет, что у Ирана осталось 48 часов на заключение соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня на то, чтобы заключить соглашение с США.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп напомнил, что ранее дал Ирану 10 дней, чтобы "заключить соглашение или открыть Ормузский пролив".

"Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – заявил американский президент.

Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.

3 апреля президент США пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.

А СМИ писали, что усилия стран Ближнего Востока и других региональных посредников во главе с Пакистаном по организации переговоров о прекращении огня между США и Ираном зашли в тупик.