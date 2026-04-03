ЗМІ: спроби посередників наблизити США та Іран до перемир’я зайшли в глухий кут

Зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном щодо організації переговорів про припинення вогню між США та Іраном зайшли в глухий кут.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

За словами посередників, Іран офіційно повідомив їм, що не готовий зустрічатися з представниками США в Ісламабаді найближчими днями. Тегеран називає вимоги Вашингтона є неприйнятними.

Раніше Іран заявив, що припинить війну лише за умови, що США виплатять репарації, виведуть війська з баз на Близькому Сході та дадуть гарантії, що не будуть атакувати знову.

Туреччина та Єгипет все ще наполягають на спробах організувати переговори. Серед потенційних майданчиків розглядають столицю Катару Доху або Стамбул.

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.