Поліція залишила сумку зі зброєю біля будинку мера Лондона

Лондонська поліція розслідує, як озброєні охоронці мера Садіка Хана залишили сумку зі зброєю біля його будинку.

Про це пише британська газета The Sun, передає "Європейська правда".

Лондонська поліція повідомила, що п’ятьох співробітників відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

Схованку зі зброєю, як зазначається, містила напівавтоматичний карабін MP5 Heckler & Koch, пістолет Glock, електрошокер та боєприпаси, у вівторок у південному Лондоні виявила пара, яка потім повідомила про це поліцію.

Монтажник будівельних риштувань Джордан Гріффітс розповів газеті, що його дівчина знайшла сумку біля узбіччя.

"Я не міг повірити своїм очам і зробив кілька фотографій як доказ того, що ми знайшли. Я зателефонував до поліції і розповів їм про свою знахідку, і за кілька хвилин вони приїхали, щоб забрати зброю", – поділився він.

Відтак управління професійних стандартів поліції розслідує обставини інциденту.

"Ми терміново розслідуємо обставини цього інциденту і усвідомлюємо занепокоєння, яке він може викликати. Наразі вважається, що сумку загубили поліцейські, які перебували на службі, незадовго до того, як її знайшов перехожий", – додали в управлінні.

Нещодавно Хан закликав британських дипломатів, які працюють у різних куточках світу, допомогти протидіяти "дезінформації та брехні" щодо столиці, які за його словами, поширює президент США Дональд Трамп.