Полиция оставила сумку с оружием возле дома мэра Лондона

Лондонская полиция расследует, как вооруженные охранники мэра Садика Хана оставили сумку с оружием возле его дома.

Об этом пишет британская газета The Sun, передает "Европейская правда".

Лондонская полиция сообщила, что пятеро сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

Убежище с оружием, как отмечается, содержало полуавтоматический карабин MP5 Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер и боеприпасы, во вторник в южном Лондоне обнаружила пара, которая затем сообщила об этом полиции.

Монтажник строительных лесов Джордан Гриффитс рассказал газете, что его девушка нашла сумку у обочины.

"Я не мог поверить своим глазам и сделал несколько фотографий в качестве доказательства того, что мы нашли. Я позвонил в полицию и рассказал им о своей находке, и через несколько минут они приехали, чтобы забрать оружие", – поделился он.

В связи с этим управление профессиональных стандартов полиции расследует обстоятельства инцидента.

"Мы срочно расследуем обстоятельства этого инцидента и осознаем беспокойство, которое он может вызвать. На данный момент считается, что сумку потеряли полицейские, находившиеся на службе, незадолго до того, как ее нашел прохожий", – добавили в управлении.

Недавно Хан призвал британских дипломатов, работающих в разных уголках мира, помочь противодействовать "дезинформации и лжи" в отношении столицы, которые, по его словам, распространяет президент США Дональд Трамп.