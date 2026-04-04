Польща скоротила спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю на понад 90%

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про майже 96%-ве зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю.

Про це пише йдеться у заяві відомства, передає "Європейська правда".

За даними МВС країни, це є результатом політики уряду, інвестицій у сферу безпеки та тимчасового призупинення права на надання притулку.

За останніми даними, у першому кварталі 2026 року було зафіксовано лише 158 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Міністерство порівняло цю цифру з аналогічним періодом 2022 року, коли таких спроб було 3306.

На початку місяця Польща ще на три місяці продовжила дію рішення про "буферну зону" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту за сприяння білоруської влади влітку 2021 року.