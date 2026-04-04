Польша сократила количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью более чем на 90%

Министерство внутренних дел Польши сообщило о почти 96-процентном сокращении числа попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "Европейская правда".

По данным МВД страны, это является результатом политики правительства, инвестиций в сферу безопасности и временной приостановки права на предоставление убежища.

По последним данным, в первом квартале 2026 года было зафиксировано лишь 158 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Министерство сравнило эту цифру с аналогичным периодом 2022 года, когда таких попыток было 3306.

В начале месяца Польша еще на три месяца продлила действие решения о "буферной зоне" на границе с Беларусью, установленной для усиленного контроля безопасности.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута при содействии белорусских властей летом 2021 года.