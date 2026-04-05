ЗМІ: Ізраїль чекає на схвалення США для ударів по енергетичних об’єктах Ірану

Ізраїль готується завдати удару по іранських енергетичних об’єктах, але чекає на "зелене світло" від США.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназваного високопосадовця Міністерства оборони Ізраїлю, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, будь-які подібні удари, ймовірно, будуть завдані протягом наступного тижня.

Ці коментарі пролунали після того, як Дональд Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум: або відкрити Ормузьку протоку і вести переговори з Вашингтоном, або зіткнутися з "пеклом".

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.