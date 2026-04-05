СМИ: Израиль ждет одобрения США для ударов по энергетическим объектам Ирана

Израиль готовится нанести удар по иранским энергетическим объектам, но ждет "зеленого света" от США.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Министерства обороны Израиля, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, любые подобные удары, вероятно, будут нанесены в течение следующей недели.

Эти комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум: либо открыть Ормузский пролив и вести переговоры с Вашингтоном, либо столкнуться с "адом".

Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

3 апреля президент США пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.